شكرا لقرائتكم خبر برنت يتخطى حاجز 100 دولار مرة أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت أسعار النفط ارتفاعا أمس بعد أن أشارت السعودية هذا الأسبوع إلى أن أوبك قد تبحث خفض الإنتاج ردا على ضعف السيولة في سوق العقود الآجلة للنفط ومخاوف حيال تراجع للاقتصاد العالمي، وبعدما أظهرت بيانات صناعية تراجعا كبيرا في المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 1.1% إلى 101.32 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية أكتوبر بنحو 1% إلى 94.63 دولارا.

وأشار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى إمكانية خفض الإنتاج بسبب ضعف السيولة في سوق العقود الآجلة والمخاوف حيال الاقتصاد الكلي.

وقالت مصادر إن إنتاج أوبك+ أقل بالفعل من المستهدف بواقع 2.9 مليون برميل يوميا، مما سيعقد أي قرار بشأن التخفيضات أو كيفية حساب خط الأساس لتقليص الإنتاج.

وأظهرت بيانات نشرها أمس معهد البترول الأمريكي، وهو هيئة صناعية، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بـ 5.632 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس، وهو ما يزيد كثيرا عن التراجع الذي توقعه المحللون عند 0.45 مليون برميل.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق.