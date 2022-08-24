شكرا لقرائتكم خبر 148 مليارا صادرات المملكة خلال يونيو بزيادة 75% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال يونيو 2022 نحو 148 مليار ريال، مقابل 84 مليار ريال خلال يونيو 2021، بارتفاع مقداره 64 مليار ريال، بنسبة 75.2%.وبحسب البيانات الواردة في نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر يونيو، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال يونيو 2022 نحو 118 مليار ريال، مقابل 61 مليار ريال خلال يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقداره 57 مليار ريال وبنسبة 94.1%، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة لإعادة التصدير) خلال يونيو 2022 نحو 30 مليار ريال، مقابل 24 مليار ريال خلال يونيو 2021، وذلك بارتفاع 6 مليارات ريال، بنسبة 26.8%.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال يونيو 2022 نحو 60 مليار ريال، مقابل 47 مليار ريال خلال يونيو 2021، وذلك بارتفاع مقداره 13 مليار ريال، بنسبة 28.9%.

من جانب آخر، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الثاني 2022 نحو 430 مليار ريال، مقابل 232 مليار ريال خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع 198 مليار ريال، بنسبة85.1%، كما بلغت قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الثاني 2022 نحو 344 مليار ريال، مقابل 166 مليار ريال خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقداره 178 مليار ريال، بنسبة 106.5% وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة لإعادة التصدير) خلال الربع الثاني 2022 نحو 86 مليار ريال، مقابل 66 مليار ريال خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقداره 20 مليار ريال، بنسبة 31.0%.

فيما بلغت قيمة الواردات خلال الربع الثاني 2022 نحو 171 مليار ريال، مقابل 140 مليار ريال خلال الربع الثاني 2021، وذلك بارتفاع مقداره 31 مليار ريال، بنسبة 21.7%.

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