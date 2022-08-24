شكرا لقرائتكم خبر نظام السياحة الجديد يستأنس بمؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن نظام السياحة الجديد الذي وافق مجلس الوزراء عليه يأتي منسجما مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي منافس عالميا، وتتويجا لمسيرة إصلاح القطاع، حيث تم بناء النظام الجديد استئناسا بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها، بناء على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقا.

ونوه بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.

وقال الخطيب «إن هذا الأمر سيكون عاملا حاسما لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميا ضمن أكثر الدول جذبا للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حاليا في المشروعات السياحية التي تشيدها المملكة في مختلف الوجهات السياحية».

وأضاف «إنه منذ إطلاق استراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019 بدأنا مسيرة العمل من أجل تنظيم القطاع، وكانت فترة جائحة «كوفيد ـ 19» حافلة بالكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود، حيث أكملنا بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق، كما عملنا على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويعد هذا الأمر مهما للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر.

وتابع أن مسيرة تنظيم القطاع تواصلت بإصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق مؤخرا، وأن هذه المجالس ستكون عاملا محفزا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء.

نظام السياحة الجديد:

