الفرص الاستثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمناطق المحيطة بالسدود بمنطقة عسير، عنوان ورشة عمل نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وذلك على مسرح الغرفة بأبها.

وشارك في الورشة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ورواد ورائدات الأعمال بالمنطقة؛ بهدف تطوير وحماية المناطق المحيطة بالسدود، ودعم الأنشطة الترفيهية في المنطقة، إلى جانب المحافظة على مياه السدود.

وناقش المشاركون تطوير المسطحات المائية ضمن تحسين المشهد الحضري بالمنطقة، وأوجه استثمار السدود المقترحة التي تشمل الاستثمار السياحي لموقع السد والمرافق والمطلات، والاستثمار في توليد الطاقة، واستثمار الرسوبيات من أحواض السدود، إلى جانب استثمار المياه من خلال إقامة محطات تنقية المياه المعبأة، والمشروعات الزراعية، والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى إنشاء السدود الجديدة.