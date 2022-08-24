شكرا لقرائتكم خبر حاضنة غرفة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد اللقاء أهمية تفكير رائد الأعمال في بداية المشروع بالطريقة التي يمكن أن يقدم بها خدمات جديدة واستخدام أساليب التسويق الجذابة ومراعاة مستوى الوعي لدى العملاء، مبينا أن مفتاح النجاح لأي مشروع يكمن في التخطيط الجيد ووضع الأهداف المرجوة والتوقعات في جميع مراحل المشروع.واستعرض اللقاء المفاتيح الـ 7 لنجاح المشاريع، التي تتلخص في اختيار المشروع المناسب، وتوفير الميزانية للمشروع، ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل، ودراسة المشروع، والحصول على المساعدة من الخبراء والمستشارين، واحترام العملاء، إضافة إلى استخراج جميع الأوراق القانونية قبل انطلاق المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر حاضنة غرفة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.