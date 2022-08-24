حاضنة غرفة الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لريادة الأعمال نظمت لقاء بعنوان «أساسيات نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، بحضور عدد من رواد ورائدات الأعمال وذلك بمقر الحاضنة في الدمام.

وأكد اللقاء أهمية تفكير رائد الأعمال في بداية المشروع بالطريقة التي يمكن أن يقدم بها خدمات جديدة واستخدام أساليب التسويق الجذابة ومراعاة مستوى الوعي لدى العملاء، مبينا أن مفتاح النجاح لأي مشروع يكمن في التخطيط الجيد ووضع الأهداف المرجوة والتوقعات في جميع مراحل المشروع.

واستعرض اللقاء المفاتيح الـ 7 لنجاح المشاريع، التي تتلخص في اختيار المشروع المناسب، وتوفير الميزانية للمشروع، ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل، ودراسة المشروع، والحصول على المساعدة من الخبراء والمستشارين، واحترام العملاء، إضافة إلى استخراج جميع الأوراق القانونية قبل انطلاق المشروع.