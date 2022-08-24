أخبار البورصة اليوم الأربعاء 24-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 24-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.351 مليار جنيه.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ شارم دريمز للاستثمار السياحي، اودن للاستثمارات المالية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.351 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 701.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.2%، والعرب على 3.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 41.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 244.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 277.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12434 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4087 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3102 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3685 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصة-راميدا، شراء الأولى 2 مليون سهم، وشراء الثانية 550 ألف سهم خزينة بنسبة 2.46% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 2 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 370 ألف سهم.

فيما أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، موافقة مجلس الإدارة بإجماع الحضور على بيع عدد 1.9 مليون سهمًا من أسهم الخزينة بالشركة بسعر السوق، وقبول استقالة كل من محمد أشرف عمر وشركة المشاريع والأنظمة المتقدمة "أدكو" من عضوية مجلس الإدارة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، الشمس للإسكان والتعمير، أم بي للهندسة 250 ألف سهم، 562.3 ألف سهم، 460.3 ألف سهم، 7131 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 500 ألف سهم، 664.6 ألف سهم، 150 ألف سهم، 188.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الشرقية-إيسترن كومباني، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 986 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 220 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 300 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت، تحقيق مبيعات بلغت 325.9 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو عام 2022 مقابل 106.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت صافي خسائر 117.1 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 75.8 مليون جنيه.

كما حققت شركة أرابيا انفتسمنتس هولدنج، إيرادات المجمعة بلغت 570 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة انخفاض 28%، عن النصف الأول من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الضغوطات التي تشهدها الأسواق في المرحلة الحالية، وبلغ صافي الربح 36 مليون جنيه منخفضًا بنسبة 15.5% للنصف الأول من عام 2022، ويرجع ذلك إلى استبعاد أرباح شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات وإدراجها كاستثمارات متاحة للبيع، وفي حالة استبعاد أثر ذلك تكون الأرباح الفعلية قد نمت بمبلغ نحو 2.8 مليون جنيه بنسبة نمو 8.5%.

وحققت شركة بلتون المالية القابضة، إجمالي إيرادات التشغيل 182 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 159.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام الماضي، وصافي الخسائر بعد الضرائب 105.6 مليون جنيه مقاربة مع أرباح 8.5 مليون جنيه.

باكين

قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، إن مجلس الإدارة وافق على اختيار بنك الأهلي فاروس للقيام بالدور المنوط به للتفاوض والمفاضلة بين عروض الاستحواذ المقدمة والمحتملة للوصول لأعلى قيمة ممكنة لسعر السهم بما يضمن حقوق جميع المساهمين.

فيما قالت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إنه لا يوجد أي عروض للاستحواذ على الشركة في الوقت الحالي.

المجموعة المصرية العقارية

قالت شركة المجموعة المصرية العقارية، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية؛ لإعداد القيمة العادلة للأصول المعروضة، وذلك لما له من خبرة وسابقة أعمال في أعمال التقييم.