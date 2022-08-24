شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "التجارة" بنسبة 2.7% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.7%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.6%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، وهبط قطاعي الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، 1%، على التوالي، وانخفضت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.7%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، يليه قطاعي العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 3.8%، 0.6%، 0.6%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.351 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 701.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.5 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.2%، والعرب على 3.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 41.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 244.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 277.7 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1893 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 12434 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4087 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3102 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3685 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة