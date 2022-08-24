شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤمن مصنعك من الحرائق؟ الحصول على رخصة بداية الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا من تشهد بعض المصانع والمشروعات حدوث أضرار بالغة بسبب الحرائق، وذلك لعدم الاهتمام بوسائل الحماية المدنية، وتكون الحرائق نتيجة ارتفاع دراجات الحرارة داخل المصانع والمنشآت والمخازن بسبب التشوينات الزائدة أو تخزين مواد سريعة الاشتعال في بعض الأنشطة الصناعية وقد يكون ذلك نتيجة عدم علم بكيفية تأمين المصنع من الحريق أو حتى تجاهل من بعض أصحاب المصانع لاشتراطات الحماية المدنية التي تفرضها الرخصة الصناعية لكل نشاط صناعي، وفيما يلي خطوات وإجراءات تأمين مصنعك والحصول على رخصة مصنع.

-حدد قانون التراخيص الصناعية 15 لسنة 2017 شرط أساسي لحصول المصنع على رخصة أن تنفذ بعض الاشتراطات للحماية المدنية.

-يتوجه صاحب المنشأة إلى هيئة التنمية الصناعية لطلب الرخصة وسيتم توضيح الإجراءات المطلوبة للحماية المدنية عبر مسئولي هذا الملف بالهيئة.

-يقدم صاحب المصنع تقرير استشارى هندسى "تخصص حريق"، موضحاً به وصف المشروع تفصيلاً، ومصادر الخطورة به، وأنظمة الإطفاء والإنذار المقترح تركيبها بالمشروع.

- مراجعة التقرير من الناحية الفنية، وفقاً لمعايير الكود المصرى، لوقاية المنشآت من أخطار الحريق.

- يتم تحرير تقرير فنى متضمناً إما الموافقة على إقامة المشروع نتيجة الالتزام بالشروط، أو الملاحظات الفنية والبنود المطلوب تعديلها بالتقرير الهندسى المقدم قبل البدء فى التنفيذ.

- يتم مخاطبة الجهة مانحة الترخيص وهي هيئة التنمية الصناعية بالتقرير الفنى المحرر من الجهة مانحة الموافقة على الحماية المدنية.

-خطاب موجه من الجهة المانحة للترخيص، يتضمن طلب الرأى الفنى للحماية المدنية فى إقامة المشروع.

-وللحماية من الحرائق يجب أن يتم بناء المصنع وترك مسافة تسمح بمرور سيارات الأطفاء داخل المصنع.

-توفير وسائل الإطفاء باحدث النظم وفق توجيهات الجهات المسئولة عن الحماية المدنية.