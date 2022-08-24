أخبار الاقتصاد اليوم.. 30% تخفيضات فى معارض أهلا مدارس هذا الموسم

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في القطاع الاقتصادي، والتي نستعرضها في السطور التالية والتي منها أداء البورصة وبورصة الذهب.

101.5 % زيادة فى كمية الصادرات مـن الأقطان المحلية 2021

أصدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2021.ومن أهم مؤشراتها بلـغ إجمالي كمية الصادرات 1761.0 ألـف قنطـار متري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) 2021 مقابل 874.0 ألف قنطـار متـرى (سبتمبر/ أغسطس) 2020 بنسبة زيادة قدرها 101.5٪ بنسبة زيادة كمية الإنتاج من القطن حيث بلغت 2.3 مليون قنطار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن عام 2020 . 30 % تخفيضا في معارض أهلا مدارس

أعلن محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ان الغرفة التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة تقوم بتجهيز معرض أهلا مدارس بتخفيضات ستصل إلى أكثر من 30٪ من أسعار السوق تيسيرًا على المواطنيين وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي للعمل على توفيراحتياجات المواطنيين والطلاب بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة وخدمة مميزة للمترددين على المعرض

وأكد إمبابى على العمل على تنفيذ توجيهات المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بالاهتمام بجودة ونوعية المنتجات المعروضة بمعرض اهلا مدارس بفيصل مشيدا بانفتاح الوزير على مجتمع الاعمال التجارى والصناعى، حيث أشار وزير الصناعة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال باعتباره شريك أساسي في وضع وتنفيذ رؤية الدولة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج.