شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يعقد أول اجتماعاته مع ممثلى اللجان النقابية للعاملين بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، ممثلي اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة، وذلك بحضور الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، المهندس أحمد يوسف الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية، الأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.

وخلال اللقاء، استعرض الأستاذ طارق حسين رئيس اللجنة النقابية، عدداً من الموضوعات من بينها الرواتب والاستحقاقات والعلاوات الخاصة بالعاملين، الأجر المكمل، منظومة الرعاية الصحية، وبحث إمكانية استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للوزارة.

ووجه الوزير بضرورة دراسة كافة الطلبات والمقترحات المُقدمة من خلال الإدارات المختصة، والوقوف على إمكانية تنفيذها حرصاً على تحقيق المصلحة العامة ومصالح المواطنين.

وتم الاتفاق على إحاطة ممثلي النقابة بنتائج دراسة الجهات المختصة لهذه الطلبات والمقترحات المُقدمة، مع عقد اجتماعات دورية للتأكد من تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع على النحو المنشود.

ويأتي هذا اللقاء في مُستهل سلسلة لقاءات السيد الوزير مع اللجان النقابية للعاملين بالوزارة وهيئاتها التابعة، حيث أنه جاري التنسيق لعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع ممثلي اللجان النقابية بالمجلس الأعلى للآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.