شكرا لقرائتكم خبر عن موقع CNN Travel: مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للسفر إليها خريف العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان " أفضل الأماكن للسفر إليها في فصل الخريف: عشرات الأماكن الرائعة حول العالم" نشر موقع CNN Travel الأمريكي الشهير تقريراً أوضح خلاله أن مصر جاءت ضمن قائمة أفضل 12 مقصدا سياحيا للسفر إليه حول العالم في فصل الخريف خلال العام الجاري والتي أعددها الموقع.

وخلال التقرير تم الإشارة إلى سهولة السفر إلى مصر خاصة مع إمكانية الوصول إليها عبر دول أخرى سواء في وأوروبا أو الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستمتاع بزيارة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول الرائع، وزيارة الأقصر وأسوان، وزيارة واحة الفيوم والتي تعد من الأماكن التي يستطيع السائح مشاهدة الآثار الموجودة بها والتي ترجع لعصور ما قبل التاريخ، منوهًا عن الفنادق الفاخرة الموجودة في مصر للإقامة بها.

وفي ذات السياق، نشر الموقع أيضا تقريراً آخر مصوراً تحت عنوان" 12 من أفضل المقاصد السياحية لخريف عام 2022"، حيث استعرض التقرير المراكب الشراعية التي تسير بنهر النيل، حيث الاستمتاع برحلات المراكب الشراعية في أسوان والتي أعتبرها التقرير أحد أفضل المقاصد السياحية لقضاء العطلات في مصر حيث الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.