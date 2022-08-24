شكرا لقرائتكم خبر عن 101.5 % زيادة فى كمية الصادرات مـن الأقطان المحلية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2021.

ومن أهم مؤشراتها بلـغ إجمالي كمية الصادرات 1761.0 ألـف قنطـار متري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) 2021 مقابل 874.0 ألف قنطـار متـرى (سبتمبر/ أغسطس) 2020 بنسبة زيادة قدرها 101.5٪ بنسبة زيادة كمية الإنتاج من القطن حيث بلغت 2.3 مليون قنطار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن عام 2020 .

وكانت الهند أكثر الدول استيـراداً للقطــن المصرى حيث بلـغت الكميـة المصدرة إليهـا 1.5 مليون قنطــــار مـتـرى بنسبـة قدرها 87.3٪ من إجمالى الكمية المصــدرة من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس).

وبلغ إجمالي كميـة المسـتهــلك مـن الأقطـان المحلية 92.9 ألف قنطـار مترى من أول المـوسم حتــى نهايتــه (سبتمبــر/ أغسطــس) 2021 مقـابــــل 135.5 ألف قنطـار متـرى (سبتمبر/ أغسطس)2020 بنسبة انخفاض قدرهـا 31.5٪ وذلك نتيجة زيادة نسبة الصادرات .

وبلغ إجمالى المخزون الفعلى من القطن الشــعر 0.2 مليون قنطار مترى فى 31 أغسطس 2021 مقابل 0.9 مليون قنطار مترى فـى 31 أغسطس 2020 بنسبة إنخفاض قدرها 75.0٪ وذلك لإنخفاض كمية الأقطان المحلوجة من خلال الموسم المنتهى فى 31/8/2021، وبلغت كميــة الأقطان من الأصناف طويل وسط التيلة 92.4 ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 40.4% ويعتبر صنف جيزة 95 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 81.4 ألف قنطــار متـرى بنســــبة قدرها 35.6 ٪ من إجـمالى الموجود الفـعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس 2021.

وتتركز النسبة العالية من القطن المخزون فى ليلة 31/8/2021 فى محافظة البحيرة حيث بلغت كمية الموجود من القطن بها 83.7 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 36.5٪ تليها محافظة الدقهلية 53.3 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 23.3٪ من إجمالى الأقطان الموجودة هذا الموسم، وبلغت كمية المخزون من القطن الشعر ليلة 31/8/2021من الرتب العالية الجودة (جود/فج ) 98٫3 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 42٫9٪ يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 110٫2ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 48٫1 ٪ من إجمالى الأقطان الموجودة هذا الموسم .

وبلغ إجمالى المخزون الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة 13.5 ألـف قنطار مترى فى 31 أغسطس 2021 مقابل 33.9 ألف قنطار مترى فى 31 أغسطس 2020 بنسبة إنخفاض قدرها 60.3٪.