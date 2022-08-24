شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يقرر رقمنة الخدمات المقدمة للأعضاء والعملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رقمنة الخدمات المقدمة لأعضاء الاتحاد من شركات المقاولات، وذلك من خلال التعاون مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال الاتصالات.

ومن جانبه قال محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن البروتوكول الموقع يتضمن تقديم الاستشارات والحلول البرمجية لكل الخدمات والأنشطة، وتنفيذ مشروع برمجة الخدمات بالاتحاد والذى يشمل التطوير والأرشفة والرقمنة، حيث من المقرر الانتهاء منه في أبريل 2023.

وقال: يشمل هذا التعاون العمل على عدة محاور، في مقدمتها تطوير مكان العمل من خلال توفير نظام إدارة عمليات الأعمال لرقمنة العمليات الداخلية، ونظام تخطيط موارد المؤسسة مع العديد من الوحدات، بما يخدم جميع الأقسام الداخلية، وكذلك الاهتمام بالعميل من خلال تطوير البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول للعملاء، فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات لأعضاء الاتحاد مثل التسجيل والاعتماد والترقية وتجديد العضوية والتي تشمل نفس خدمات البوابة الإلكترونية .

وأوضح المهندس محمد سامي، أن هذا التعاون يتوافق مع رغبة الاتحاد لعمل طفرة في البرامج المستخدمة داخل منظومة العمل، مشيرًا إلى أهمية تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول، لجعلهم أدوات تفاعلية تساعد في تيسير التواصل بين المقاولين والاتحاد، والعمل على تقديم أفضل الخدمات في أسرع وقت، مشيراً إلى أن الاتحاد يضم عددًا كبيرًا من شركات المقاولات يصل إلى نحو 38 ألف شركة تعمل في مجال التشييد والبناء والمقاولات، وأكد على أن شركة فودافون تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لإنجاز هذا التطوير بأعلى كفاءة، لما لها من خبرة طويلة في مجال التحول الرقمي .