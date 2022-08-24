أسعار العملات تستقر أمام الجنيه المصرى بالبنوك اليوم الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار صرف الدولار، استقرارا في مستهل تعاملاته، اليوم الأربعاء، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وبالنسبة للعملات الأجنبية ارتفع اليورو ما بين 6 - 8 قروش للشراء والبيع، وذلك بعد موجة من التراجعات الأيام السابقة.

سجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر 18.99 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 18.97 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وسجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 18.99 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 18.98 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 12 - 18 قرشا، وذلك بعد تراجعه أمس 10 - 13 قرشا للشراء والبيع، وسجل الجنيه الإسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.56 جنيه للشراء، و22.70 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.53 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.58 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع، والبنك العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.53 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 22.50 جنيه للشراء و22.60 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلى 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 59.97 جنيه للشراء، و62.33 جنيه للبيع طبقا للبنك الأهلي المصري.