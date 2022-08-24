شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة داخل مصانع الملابس بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت غرفة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات جولة لوفد من قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة داخل عدد من مصانع الملابس بالإسكندرية، وذلك لنشر الوعى بأهمية الصحة الانجابية وتقديم الخدمات الصحية داخل قطاع الملابس.

وأكد محمد عبد السلام رئيس الغرفة، أن الفترة المقبلة تشهد مزيد من الجولات الميدانية لقطاع السكان وتنظيم الأسرة داخل مصانع الملابس في مختلف المحافظات للتوعية بشكل مباشر بقضايا الصحة الانجابية وتعريف السيدات بالوسائل الصحيحة والرد علي كافة الاستفسارت من خلال المختصين من وزارة الصحة وباستخدام كافة الوسائل العلمية المعتمدة، كما ان حملات التوعية تستهدف السيدات والرجال خاصة ان نسبة عمالة النساء داخل قطاع الملابس تبلغ 70 % وتساهم تلك الحملات في الاحتفاظ بالعمالة الفنية المدربة داخل المصانع.

وأشار الدكتور محمد عبد السلام، إلي أن البرتوكول الموقع مع وزارة الصحة في مايو الماضي جاء دعماً من الغرفة وفي إطار دورها المجتمعي الفعال للمساهمة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتحقيق الأهداف الخاصة بالبرنامج القومي لتنظيم الأسرة، وتماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية البشرية بشقيها الصحي والاجتماعى .

وأضاف "عبد السلام"، أن الغرفة تسعي دائما لدعم المصانع وحثها علي الاشتراك في البرامج التدريبية المنفذة بالتعاون مع وزارة الصحة في إطارالبروتوكول المشترك وحشد الفئات المستهدفة للتردد علي العيادات المتنقلة والقوافل، مع المساهمة في توفير القاعات التدريبية و توفير كافة وسائل التوجيه والارشاد لدعم الصحة الانجابية والحفاظ علي الحياة الصحية للعاملين بالقطاع.