شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع منصات التجارة الاليكترونية لدعم مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالاً للدعم المتكامل الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات فى تسويق منتجاتهم باستخدام الوسائل الحديثة والإليكترونية ومساعدتهم على التوسع في زيادة مبيعات مشروعاتهم والترويج لها عن طريق التسويق الإليكترونى مما يضمن قدرتهم على الاستمرار فى أنشطتهم والتوسع فيها.

يقدم الجهاز بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الاليكترونية "أمازون مصر" و"جوميا" مزايا استثنائية لأصحاب المشروعات الصغيرة لعرض منتجاتهم وتسويقها عبر هذه المنصات التي توفر لهم عمولة مخفضة مقارنة بالمشروعات الأخرى فضلا عن إمكانية تخزين منتجاتهم لمدة عام بدون تكلفة إضافية كما يتم تدريب أصحاب المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات على كيفية تسجيل مشروعاتهم في هذه المنصات وإدارة حساباتهم بشكل سليم كما يوفر فريقا فنيا متخصصا لدعمهم بعد إنشاء الحساب ومساعدتهم على حل أية مشكلات تواجههم أثناء التنفيذ.

ويستفيد من هذه الخدمة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ممن يملكون سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية والمتخصصون في قطاعات الملابس والمنتجات الجلدية والمفروشات والمنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية والأجهزة الطبية والاليكترونية وليس بالضرورة أن يكون صاحب المشروع من عملاء جهاز تنمية المشروعات بل يمكنه أن يستفيد من هذه المميزات عن طريق التقدم لفرع الجهاز في المحافظة مقر المشروع واستيفاء البيانات المطلوبة.

كما يقوم الجهاز في نفس الإطار بتقديم دورات تدريبية لمختلف أصحاب المشروعات لتطوير مهاراتهم في مجال التسويق الاليكترونى وتتضمن الدورات التدريبية موضوعات متعددة منها توضيح مفهوم التجارة الاليكترونية وآليات التسويق الاليكترونى وكيفية اختيار القناة التسويقية المناسبة لطبيعة المشروع وإنشاء الصفحات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى وإدارة الحملات الإعلانية بنجاح بالإضافة إلى مهارات التصوير الاحترافي للمنتجات.