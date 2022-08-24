شكرا لقرائتكم خبر عن صدرنا وأستوردنا أيه.. أهم 5 مجموعات سلعية بين مصر والأردن بالربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع اللقاء العربى الخماسى الذى من المقرر أن تستضيفها مدينة العلمين، بين كل من مصر والإمارات والأردن والعراق والبحرين، نشر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور التبادل التجاري بين مصر والأردن حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للأردن لمستوى 198.9 مليون دولار بالربع الأول من عام 2022، مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة نسبتها 10.5%.

وتضمنت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال تلك الفترة كلا من:

ـ وقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 56.9 مليون دولار.

ـ آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 15 مليون دولار.

ـ شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 12.7 مليون دولار.

ـ منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 12.5 مليون دولار.

ـ محضرات خضر بقيمة 9.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2021

ـ أسمدة بقيمة 41.8 مليون دولار

ـ ورق بقيمة 2.5 مليون دولار.

ـ منتجات الصيدلة بقيمة 2 مليون دولار

ـ لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.4 مليون دولار.

ـ مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.4 مليون دولار.