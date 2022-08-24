شكرا لقرائتكم خبر عن 6.3 مليون برميل یوميا طلب دول أمريكا اللاتينية على النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع طلب دول أمريكا اللاتينية على النفط بنحو 300 ألف برميل / يوم مقارنة بالمستوى المحقق خلال العام السابق ليصل إلى 6.3 مليون برميل / یوم، تزامناً مع ارتفاع الطلب على معظم المنتجات البترولية وبخاصة الجازولين ووقود الطائرات عقب تخفيف القيود المرتبطة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأشار التقرير، أنه فيما يتعلق بدول أورآسيا ارتفع طلـب دول أورآسيا على النفط خلال عام 2021 بحوالي 400 ألـف برميل / يوم ليصل إلى 5.6 مليون برميـل / يوم، حيث ارتفع الطلب على النفط في روسيا بنحو 200 ألـف برميـل / يوم ليصل إلى 3.6 مليون برميل يوم ، كمـا ارتفع الطلب على النفط في باقي دول المجموعة بحوالي 200 ألف برميل يوم ليصـل إلـى 2 مليون برميل / يوم.