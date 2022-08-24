شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم في التعاملات الصباحية وعيار 18 سجل 921 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24 اغسطس 2022 استقرارا ملحوظا عقب ارتفاع أسعار الذهب بحوالي 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1075 جنيها، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 921 جنيها

عيار 21 يسجل 1075 جنيها

عيار 24 يسجل 1228 جنيها

الجنيه الذهب 8600 جنيه

أسعار الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس بعد 6 جلسات متتالية من الخسائر، وتلقى المعدن النفيس دعماً من انخفاض الدولار الأميركي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 1746.14 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاضها أول أمس 1727.01 دولار للأونصة، وهو المستوى الأقل منذ السابع والعشرين من يوليو ، وأغلقت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر على ارتفاع بنسبة 0.7% إلى 1761.2 دولار للأونصة.

هذا، وقد انخفض نشاط الأعمال بالقطاع الخاص الأميركي للشهر الثاني على التوالي في أغسطس آب، كما سجل أقل مستوياتها في 18 شهراً.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5% مما أسهم في خفض قيمة الذهب لدى المشترين في الأسواق العالمية، فيما أسفر انخفاض عوائد السندات الأميركية عن جذب الطلب إلى المعدن النفيس بشكل أكبر.