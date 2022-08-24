أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 23-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 23-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.967 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ دلتا للإنشاء والتعمير، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، أم بي للهندسة.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.967 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 882.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.15%، والعرب على 3.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.9 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 265.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 53.3 مليون جنيه، 217.1 مليون جنيه، 570.5 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10137 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12490 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4104 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 3704 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.

وصعدت أسهم 34 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 113 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات إيديتا للصناعات الغذائية، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 1.2 مليون سهم خزينة بنسبة 0.167% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 2 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.44% من أسهم رأس المال.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي الشرقية-إيسترن كومباني، الشمس للإسكان والتعمير 500 ألف سهم، 222 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 750 ألف سهم، 25.6 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الشرقية-إيسترن كومباني، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 165 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 35 ألف سهم، 953 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 275 ألفسهم، 50 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية ومعدلات نمو متميزة خلال العام المالي 2021/2022 في ضوء ارتفاع صافي الربح بنسبة سنوية 158% ليتعدى 9 مليارات جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع إيرادات النشاط إلى نحو 16.3 مليار جنيه، بفضل عمليات الإحلال والتجديد والصيانة الدورية لمصانع الشركة بما يحافظ على استمرارية التشغيل ومدفوعًا بتحسن الأسعار العالمية والمحلية.

كما أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، تحقيق إيرادات 4.4 مليار جنيه خلال الفترة السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2022 مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 318%، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 689.3 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 1.4 مليار جنيه.

وحققت شركة السويدى إليكتريك، إيرادات بلغت 38.9 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2022 بنسبة نمو 49.8%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية ليبلغ 1.9 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 18.7%، مصحوبًا بوصول هامش صافى الربح إلى 4.8%.

مدينة نصر للإسكان

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، تسجيل إجمالي حجوزات قياسية خلال شهر واحد بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو، ويرجع هذا الأداء الاستثنائي إلى إطلاق مشروعي "إليكت" و"تاج فيل"، بالإضافة إلى مبيعات محفظة الوحدات الجاهزة للاستلام، وكفاءة المبيعات بمشروعي "كرونز" و"تافال" التابعتين بمشروع سراى.