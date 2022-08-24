شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر أكتوبر 97.66 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 91.78 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 101.05 لشهر أغسطس 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.633 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.973دولار للجالون.