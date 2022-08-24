شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا على مذكرة معلومات مقدمة من الرائد محمود محمد حسن وكيل وحدة المباحث وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى بمعبر أرقين مفاداها اعتزام الراكب ي . ع . ى سودانى الجنسية تهريب عدد من الهواتف المحمولة أثناء قدومه فى الأتوبيس من الخرطوم .

وبالعرض على حمدى محمد مكى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك والسيد احمد الطيب مأمور التعريفة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 60 هاتف محمول ماركة ريلمى c11 مخبأة داخل امتعته الشخصية .

قرر أحمد مصطفى عثمان مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 11لسنة 2022 وحرره محمود مختار .

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وفكيه حامد محمد مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الجنوبية والوسطى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.