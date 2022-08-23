كيفية اختيار منصة تداول عقود فروقات آمنة وموثوقة؟

يعد تداول عقود الفروقات، أو ما يسمى عقود CFDs من أعقد أنواع الأصول المالية التي يتم تداولها عبر منصات وشركات التداول المختلفة، وبسبب ذلك ظهرت الكثير من المنصات والشركات الغير مرخصة التي تقوم بعرض نفسها على أنها شركات تداول موثوقة لكن للأسف عرضت الكثير من المتداولين لخسائر كبيرة، ولذلك، سوف نعرض لكم الآلية الصحيحة للبدء في هذا النوع من التداول باختيار وسيط آمن.

تداول عقود الفروقات مع شركات مرخصة

أصبح من الصعب اختيار منصة عقود فروقات آمنة ومرخصة حتى ظهرت بعض المواقع الموثوقة التي تقوم بتقييم هذه الشركات، من أشهر هذه المواقع الذي ظهر في السنوات الأخيرة موقع "ثقة" المختص في تقييم شركات التداول المختلفة، وعند التحدث مع السيد عيسى البنا من فريق الموقع، طلبنا منه عرض آلية تقييم هذه الشركات وعرض أفضل الشركات لنا، وفهم آلية ترتيب شركات التداول التي يعتمدها ثقة حيث أصبح أفضل موقع لتقييم هذا النوع من الشركات حسب الاستبيانات في الدول المختلفة.

ما هي شركات عقود الفروقات المرخصة؟

شركات عقود الفروقات المرخصة، هي الشركات التي تحمل تراخيص محلية أو عالمية تسمح لها بإدارة عقود مالية معقدة، مثل Contract for difference. بموجب هذه التراخيص، يسمح للشركات بتقديم هذه الخدمات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية حداً سواء.

أشهر الشركات المرخصة في المنطقة، شركة AvaTrade التي تحمل تراخيص من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مختلفة حول العالم، وتعتبر هذه المنصة في ترتيب موقع ثقة، من أفضل شركات التداول المرخصة في الإمارات التي يمكن التعامل معها.

عند الحديث عن الهيئات المحلية التي تقوم بترخيص التداول، نتحدث بذلك عن:

سوق أبوظبي العالمي - ADGM

سلطة دبي للخدمات المالية - DFSA

هيئة الأوراق المالية والسلع

وبذلك، يجب دوماً التأكد من أن الشركات المحلية تحمل التراخيص الصحيحة، وعدم اعتماد أي ترخيص تداول غير مدرج على موقع تقييم شركات التداول، مثل موقع ثقة.

ما هو الفرق بين تداول عقود الفروقات و تداول الأسهم؟

يختلف تداول عقود الفروقات عن تداول الأسهم، أو تداول العملات (سوق الصرف) هو أنه عند تداول عقود الفروقات، تكون الآلية المضاربة على سعر السوق الحالي دون الحاجة لامتلاك العقد الأصلي، بذلك يكون المستثمر أكثر مرونة في عملية البيع والشراء عند تداول هذه العقود.

معظم شركات التداول التي تقدم خدمة عقود الفروقات أيضاً، تقدم خدمات تداولها بنظام الرافعة المالية التي تسمح "برفع الاستثمار" من خلال عملية معقدة يفهمها من يملك خبرة كافية في فهم آلية تداول هذه العقود.

كيف يمكن الحصول على خبرة في تداول عقود الفروقات؟

يعرف عن التداول بشكل عام، أنه يحتاج الى خبرة أو يكون المتداول عبارة عن شخص يضارب على سعر السوق ويعرض نفسه للمخاطر بدون هذه الخبرة، امتلاك الخبرة في التداول ليس بالأمر الصعب، يمكن امتلاك الخبرة بشكل كامل من خلال فتح حسابات تداول تجريبية مع شركات مثل آفاتريد، والاستفادة من المواد التعليمية والمواد التي يتم نشرها بشكل يومي على هذه المنصات.

الكثير من الشركات، تقوم بعمل ندوات اسبوعية لشرح عمليات التداول والمضاربة وبذلك يكون هناك فرصة لتعلم التداول بشكل مجاني من خلال هذه الندوات.

ما هي الأصول المالية التي يتم تداولها عبر عقود الفروقات؟

تسمح عقود الفروقات تداول العديد من الأصول المالية المختلفة، أشهر هذه الأصول التي يتم المضاربة عليها بشكل يومي في أسواق المال المحلية والعالمية هي:

تداول العملات الأجنبية

تداول الأسهم المحلية والعالمية

تداول العملات الرقمية

تداول صناديق الاستثمار المتداولة

تذكر دوماً، عند تداول عقود الفروقات وفتح مراكز بيع أو شراء. أنت لا تملك العقد الأصلي وإنما فقط تقوم بالمضاربة على سعر الأصل المالي حسب ما هو مدرج في البورصات العالمية المختلفة.

كيف يمكن اختيار منصة عقود فروقات آمنة؟

اختصاراً للوقت، يمكن اختيار شركة ذات سمعة طيبة مثل شركة AvaTrade التي تم ذكرها في بداية هذا المقال، أو يمكن التوجه الى موقع "ثقة" والبحث عن الشركات التي تتلاءم مع تطلعاتك المالية وتعتبر مرخصة في دولتك أو يسمح لها بالتعامل معها على الأقل.

أهم الأمور التي يجب أن تتوفر في وسيط التداول المرخص هي:

سهولة السحب والايداع

الدعم التقني/ الفني الكامل

امتلاك تراخيص قوية

امتلاك منصات قوية متلائمة مع الأجهزة المختلفة

في حال امتلاك الوسيط إلى جميع هذه العناصر، يمكن البدء في التداول مع الوسيط بشكل آمن وكامل. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأمور يجب فحصها بشكل شخصي من قبل المتداول نفسه حيث أن هناك الكثير من الوسطاء الغير آمنين يقوموا بإرسال صور تراخيص غير حقيقية.

بذلك، نكون أنهينا معكم هذا المقال الشيق والكامل حول شركات تداول عقود الفروقات الآمنة وكيفية اختيارها، نتمنى لكم تداول آمن وربح وفير.