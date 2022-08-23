بعد أيام من تعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي.. أول تحرك للدولار أمام الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي مسجلًا

19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

ويعتبر هذا التحرك الأول منذ تعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي خلفًا لطارق عامر.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك اليوم:

البنك الأهلي لأهلي المصري: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك العربي الأفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.17 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 19.11 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع