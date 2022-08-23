شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المقاولات" بنسبة 3.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.3%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 2.1%، وانخفض قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي.

كما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، يليه قطاعي الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاعي البنوك، والخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2%، 1.6%، 0.5%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.967 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 882.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.6 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.15%، والعرب على 3.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 3.9 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 265.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 53.3 مليون جنيه، 217.1 مليون جنيه، 570.5 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10137 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12490 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4104 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 3704 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1205 نقطة.