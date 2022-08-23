تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.12 للشراء، 19.18 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.14 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

بينما سجل بنك الإسكندرية 19.14 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.11 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى19.11 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.14 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.14 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.17 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.