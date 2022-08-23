شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2022.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2022، لكافة الوزارات والجهات التابعة لها، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء 24 أغسطس 2022 إلى الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

وطالبت الوزارة المواطنين بالإلتزام بأيام صرف المرتبات حسب الجهة التى يعمل بها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء صرف المرتب أو التعامل مع ماكينات الصرف الآلي.

وفيما يلي جدول بمواعيد صرف المرتبات حسب كل جهة:



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