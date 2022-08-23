الاقتصاد

ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 31.9 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021).

كما شهدت الفترة أبريل/يونيو 2022 ارتفاع التحويلات بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).

وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021).

 

 

 

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