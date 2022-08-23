شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة زهران ماركت بقيمة 273.7 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة زهران ماركت بحجم تداول 60 مليون سهم بقيمة 273.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة لبنان للنقل الجماعى بحجم تداول 17.6 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 60.4 مليون سهم بقيمة 295.9 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.271 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 891.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 426.8 ألف جنيه، 145.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 69.8 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10246 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 12636 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.