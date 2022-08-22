أخبار البورصة اليوم الإثنين 22-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 22-8-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.271 مليار جنيه.

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.271 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 891.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 426.8 ألف جنيه، 145.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 69.8 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10246 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 12636 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة، فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات إيديتا للصناعات الغذائية، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 805 ألف سهم خزينة بنسبة 0.111% من رأسمال الشركة خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 500 ألف سهم خزينة، وشراء الثالثة 1.19 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.44% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 150 ألف سهم، شراء الخامسة 63 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.03% من أسهم رأس المال.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير 240 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، برايم القابضة للاستثمارات المالية، اودن للاستثمار والتنمية 750 ألف سهم، 900 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، راية القابضة للاستثمارات المالية 5 آلاف سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، 552.3 ألف سهم، 155 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 50 ألف سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي.

القلعة

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، ردًا على استفسارات حول وجود أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة خلال الفترة من 16 أغسطس حتى 21 أغسطس بنسبة 14%، إنه لا توجد أحداث جوهرية أو معلومات حول الأخبار المزعومة بخص بيع حصتها في شركة طاقة.

راية

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، عن توقيعها عقد شراكة استراتيجية مع شركة "زين السعودية"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، تقدم بموجبها خدمات التعهيد لـ"زين السعودية" وتتولى مهمة تعزيز تجربة عملائها في المملكة.