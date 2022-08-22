شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير للذهب وهبوط البورصة والنفط .. نشرة اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر تلفزيون الخليج 365، تغطية اقتصادية جديدة حول أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين، وفيما يلي تفاصيل النشرة الاقتصادية

الخبر الأول .. سوق الذهب

شهدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين تراجع بحوالي 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1066 جنيها مقابل 1074 جنيها، وذلك مع تراجع الطلب على الذهب، حيث يتوقف التداول على الذهب يوم الاحد من كل أسبوع لكن عوامل العرض والطلب تؤثر على الأسعار سواء بالارتفاع أو الهبوط

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 914 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 1066 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1218 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 8525 جنيها.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي يومي 26 و27 يوليو، وهو ما يؤدي إلي حالة من الترقب في السوق العالمي للذهب، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة إلي تقليل جاذبية الذهب

أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث سجلت 95.55 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 89.29 دولار للبرميل.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ستشهد إنتاجا "قياسيا" للنفط يبدأ العام المقبل، وأن الولايات المتحدة ستنتج حوالى 12.7مليون برميل يوميًا بحلول عام 2023، ارتفاعًا من المعدل الحالي البالغ ما يقارب 12 مليون برميل يوميًا.

استقرار أسعار العملات

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى 19.10جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه 22.50 جنيه للشراء، 22.67 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري، سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.94 جنيه للشراء، و 62.32 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

تراجع مؤشرات البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه