طرح رخصة كشف خام الجبس في محافظة ينبع للمنافسة

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وتهدف الوزارة إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخصة كشف خام الجبس، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية، ودعم المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي.وأفادت بأن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر «منصة تعدين»، وستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناء على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة، مبينة أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر منصة تعدين، بحسب المعلن.
وأشارت الوزارة إلى أن مراحل المنافسة تتضمن الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل للدخول في المنافسة، ثم إعلان تأهيل المتنافسين، ثم إطلاق عملية المزايدة على موقع خام الجبس، وأخيرا الإعلان عن النتائج والشركة الفائزة.
وأوضحت أن خام الجبس يظهر في منطقة الرخصة على شكل رواسب طباقية تصل سماكتها إلى أمتار عدة، لافتة إلى أن جيولوجية المنطقة الواقعة شمال غرب محافظة ينبع تتكون من رواسب بحرية شاطئية ضمن متكون الرغامة، وتبرز في المنطقة رواسب سميكة من الجبس الشاطئي، والانهيارات تمتد بشكل متقطع من الجنوب (ينبع) إلى الشمال (أملج) على طول الساحل للبحر الأحمر، حيث تحدها من الشرق صخور الدرع العربي.
وبينت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجود عدد من الشركات والمصانع الحاصلة على رخص استغلال لخام الجبس بالقرب من الموقع، مشددة على أنها عملت على مراقبة وتنظيم الأعمال المنفذة، بحيث لا يترتب منها أثر ضار بالأمن والسلامة والصحة، ولا تتسبب في الإضرار بالبيئة المحيطة أو الممتلكات، وذلك من خلال سن الضوابط والالتزامات.
طرح فرصة استثمارية لخام الجبس
- الموقع: شمال غرب محافظة ينبع منطقة المدينة المنورة
- نوع الرخصة: كشف
- نوع الخام: الجبس
- المساحة: 0.6 كلم2
مراحل المنافسة:
- الإعلان عن استيفاء متطلبات التأهيل
- إعلان تأهيل المتنافسين
- إطلاق المزايدة على موقع خام الجبس
- الإعلان عن النتائج والشركة الفائزة
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