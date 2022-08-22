نائب وزير الموارد

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ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات، ووضع الحلول التي تسهم في تمكين النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات، والتأكد من معالجة كل الجوانب التي تواجه القطاع وسبل النهوض به وتطويره.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، عقد اجتماعا مع اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي بحضور رئيس اللجنة عبدالعزيز الفهد، وعدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء اللجنة وممثلي اتحاد الغرف السعودية، استكمالا للاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع اللجان الوطنية لاتحاد الغرف التجارية السعودية.ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات، ووضع الحلول التي تسهم في تمكين النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات، والتأكد من معالجة كل الجوانب التي تواجه القطاع وسبل النهوض به وتطويره.

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