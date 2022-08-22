شكرا لقرائتكم خبر 118 مخالفة في منشآت غذائية ودوائية خلال يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 118 مخالفة في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك عبر 2014 زيارة تفتيشية نفذتها في جميع مناطق المملكة خلال يوليو من العام الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها نفذت 1016 زيارة لمنشآت غذائية و121 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف و485 زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية، إضافة إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت 18 منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص منها أو بسبب سلامة المنتج، وخالفت 22 منشأة لمزاولتها النشاط دون ترخيص، إضافة إلى إتلاف 10,811 عبوة.

ونفذت 751 جولة رصد وتقص للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الالكترونية وأصحابها، إضافة إلى تتبع مصادر المنتجات، مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال يوليو 25,116 إرسالية لـ106,721 منتجا.

وتنفذ الهيئة حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية، كما يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999).

تتوزع إلى:







1016 زيارة لمنشآت غذائية



121 زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف



485 زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية



392 زيارة روتينية وتفتيشا ذكيا



جولات تفتيش على منشآت الغذاء والدواء في يوليو



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