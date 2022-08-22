«روشن» تطلق مرحلة الشقق السكنية في مشروع سدرة بالرياض

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وتوفر مرحلة الشقق السكنية مساحات مفتوحة تعادل 45% من مساحتها الإجمالية، كما توفر 2.8 كلم من المساحات الخضراء المجاورة للوادي لتضفي طابعا مميزا لسكانها، وتشمل الميزات الرئيسة الأخرى حدائق خاصة لبعض وحدات الطابق الأرضي، وشرفات خاصة للوحدات العليا، ومواقف سيارات مخصصة، ومجلسا مشتركا شبه خاص في معظم المباني، ومساحات حيوية مخصصة للمشاة تتيح الوصول بسهولة إلى المرافق العامة على بعد خطوات من الوحدات السكنية لتعزيز نمط حياة صحي.وتمزج الوحدات السكنية بين أحدث التقنيات في مجالات طرق البناء والري مع الاهتمام بالتراث العمراني السلماني لمنطقة الرياض، حيث جرى تصميم المباني السكنية البالغ عددها 88 بخيارين من الواجهات «كلاسيكي» و»حديث»، بينما تتميز الوحدات السكنية بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة.
وبعد أن أطلقت «روشن» بنجاح المرحلة السابقة في مشروع سدرة المتمثلة في فلل سكنية، تعمل الشركة على تطوير منتجات سكنية متنوعة حول المملكة، حيث أعلن أخيرا عن مشروع العروس في شمال محافظة جدة، بينما يجري تطوير مجتمعات أخرى متكاملة في 9 مدن في 4 مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير.
مميزات الشقق في سدرة السكني بالرياض
- مساحات مفتوحة تعادل 45% من مساحتها الإجمالية
- توفر 2.8 كلم من المساحات الخضراء المجاورة للوادي
- حدائق خاصة لبعض وحدات الطابق الأرضي
- شرفات خاصة للوحدات العليا
- مواقف سيارات مخصصة
- مجلس مشترك شبه خاص في معظم المباني
- مساحات حيوية مخصصة للمشاة
- مزج بين أحدث التقنيات في مجالات طرق البناء والري
- الاهتمام بالتراث العمراني السلماني لمنطقة الرياض
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