مؤسسة الحبوب

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وبلغ إجمالي ما جرى إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (60.953.812) ريالا، لصافي كمية مستلمة (34.489) وذلك لعدد (104) مزارعين، حيث إن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (493.310) أطنان لعدد (1694) مزارعا.ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، تدعو المؤسسة المزارعين بسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
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