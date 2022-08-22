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واطلع الوفد على عمليات البيع والشراء في ساحة المزادات بالمدينة الغذائية والمختبر الصحي، ومنطقة توريد التمور، ومنطقة مبيعات التجزئة، ومنطقة التصدير، وقبة التمور، واستمع الوفد لشرح عن ما تقدمه المعارض المشاركة من خدمات لزوار الموسم.وبينت الزائرة سيان باتي وهي باحثة من إنجلترا، أن الهدف من زيارتها هو تأليف كتاب عن التمور، حيث إنها سجلت بالكلمة والصورة أسماء أكثر من 71 نوعا من أنواع التمور.
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