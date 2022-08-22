شكرا لقرائتكم خبر ورشة خليجية بالرياض تناقش دليل شروط وآلية تصنيف المقاولين الموحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت ورشة عمل استضافتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالرياض أمس، دليل شروط وآلية تصنيف المقاولين الموحد لدول مجلس التعاون، حيث تهدف الورشة التي رعاها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبحضور ممثلي دول مجلس التعاون للبلديات، إلى تحسين جودة أعمال القطاع البلدي في دول المجلس. وتأتي الورشة استكمالا للجهود المتواصلة المبذولة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في سبيل توحيد الأنظمة المرتبطة بقطاع المقاولات، وتعزيز التعاون في مجال العمل البلدي بين منشآت القطاعات المختلفة، وتوسيع التبادل الاقتصادي في مختلف المجالات بين دول الخليج العربي. وجرى خلال الورشة عرض الدروس المستفادة من تطبيق الدليل الاسترشادي لشروط وآلية تصنيف المقاولين الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي تم اعتماده من قبل قادة دول وجرى خلال الورشة عرض الدروس المستفادة من تطبيق الدليل الاسترشادي لشروط وآلية تصنيف المقاولين الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي تم اعتماده من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي بدورته (42) في يناير من العام الحالي، إذ جرى خلال الورشة مشاركة التجارب الناجحة والتحديات خلال الفترة الماضية؛ وذلك لإيجاد الحلول وفرص التحسين على الدليل لشروط وآلية تصنيف المقاولين الموحد، وتحديد المتطلبات للتصنيف الخليجي الموحد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة خليجية بالرياض تناقش دليل شروط وآلية تصنيف المقاولين الموحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.