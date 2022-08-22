3 مليارات أرباح ساتورب في الربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) صافي ربح 3.08 مليارات ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسارة 409.8 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب النتائج المالية للشركة، بلغ الربح التشغيلي 4.08 مليارات ريال في الربع الثاني مقابل خسارة 232 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول بلغ صافي الربح 4.5 مليارات ريال مقابل خسارة 1.03 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين - دون حقوق الأقلية - 9.6 مليارات ريال مقابل 3.9 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 141.7%

ووصلت ربحية السهم في الأشهر الستة 5.47 ريالات مقابل خسارة 1.25 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الأرباح في الربع الثاني من 2022 إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى الزيادة في الإنتاجية مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

فيما أرجعت الارتفاع في صافي الأرباح في الربع الثاني من 2022 مقارنة مع الربع الأول السابق، إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات.

وأرجعت الارتفاع في صافي الأرباح في النصف الثاني من 2022 إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات مقارنة مع الفترة السابقة.