شكرا لقرائتكم خبر 3 مليارات أرباح ساتورب في الربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب النتائج المالية للشركة، بلغ الربح التشغيلي 4.08 مليارات ريال في الربع الثاني مقابل خسارة 232 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.وعلى صعيد نتائج النصف الأول بلغ صافي الربح 4.5 مليارات ريال مقابل خسارة 1.03 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين - دون حقوق الأقلية - 9.6 مليارات ريال مقابل 3.9 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 141.7%
ووصلت ربحية السهم في الأشهر الستة 5.47 ريالات مقابل خسارة 1.25 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الأرباح في الربع الثاني من 2022 إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى الزيادة في الإنتاجية مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.
فيما أرجعت الارتفاع في صافي الأرباح في الربع الثاني من 2022 مقارنة مع الربع الأول السابق، إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات.
وأرجعت الارتفاع في صافي الأرباح في النصف الثاني من 2022 إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات مقارنة مع الفترة السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مليارات أرباح ساتورب في الربع الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.