5.5 مليارات أرباح السعودية للكهرباء بالربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة السعودية للكهرباء أرباحا في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 5.5 مليارات ريال، مسجلة تراجعا على أساس سنوي بنسبة 5.59%، وذلك مقارنة بأرباح 5.83 مليارات ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، قفزت أرباح الشركة بنسبة 262.7% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بأرباح نحو 1.52 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى صعيد نتائج النصف الأول انخفض صافي أرباح السعودية للكهرباء بنسبة 6.6%، إلى نحو 7.02 مليارات ريال، مقارنة بنحو 7.52 مليارات ريال في النصف الأول من 2021.

وعزت الشركة في بيان أمس، الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني والنصف الأول من 2022، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، بشكل أساس، إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وارتفاع مخصص الذمم المدينة، تأثرا بارتفاع متوسط أعمار الذمم المدينة، وبينت الشركة أن ارتفاع الإيرادات التشغيلية عوض جزئيا عن الارتفاع في التكاليف التشغيلية المدفوعة بنمو الطلب على الطاقة الكهربائية.

أرباح تشغيلية

وسجلت الشركة خلال الربع الثاني 2022، إيرادات تشغيلية بلغت 19.40 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 18.58 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة ارتفاع 4.4%، فيما بلغ إجمالي الربح 6.54 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 6.45 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة ارتفاع 1.3%، وبلغ الربح التشغيلي 5.86 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 6.13 مليارات ريال للربع المماثل من العام السابق، بنسبة انخفاض 4.4%.

كما حققت الشركة خلال النصف الأول 2022، إيرادات تشغيلية بلغت 32.93 مليار ريال بالمقارنة بمبلغ 31.93 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة ارتفاع 3.1%، فيما بلغ إجمالي الربح 9.18 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 9.39 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض 2.2%، وبلغ الربح التشغيلي8.07 مليارات ريال بالمقارنة بمبلغ 8.41 مليارات ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض 4%.

ارتفاع الإيرادات

وقال الرئيس التنفيذي لـ»السعودية للكهرباء» المهندس خالد القنون «جاء الأداء المالي مدعوما بارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو استهلاك الطاقة الكهربائية من القطاع التجاري والصناعي والحكومي، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي القوي بالمملكة خلال العام الحالي، إضافة إلى استمرار النمو في حجم قاعدة المشتركين، حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 202 ألف مشترك جديد، خلال النصف الأول من 2022.