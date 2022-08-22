شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. أسعار الذهب تنخفض 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 1066 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 22-8-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تراجع أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين بحوالي 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1066 جنيها مقابل 1074 جنيها، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

الإحصاء: 10.5 % ارتفاعا فى قيمة الصادرات المصرية للأردن خلال الربع الأول من عام 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للأردن لتصل إلى 198.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.

الانتهاء من ترميم تمثال الملك تحتمس الثانى بالواجهة الجنوبية للصرح الثامن بمعابد الكرنك

انتهي المجلس الأعلى للآثار من أعمال ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالواجهة الجنوبية للصرح الثامن بمعابد الكرنك.

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. ورأس المال يفقد 3.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.271 مليار جنيه.

طارق الملا: لا تهاون فى تحقيق استراتيجية الوزارة للإسراع بمشروعات زيادة الإنتاج

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الجهود والحلول الابتكارية لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية فى ظل الأسعار العالمية الحالية والتزاماً من قطاع البترول بمسئوليته نحو الوفاء باحتياجات الوطن ودعم الاقتصاد القومى.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 8 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1066 جنيها

شهدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين تراجعا بحوالي 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 حوالي 1066 جنيها مقابل 1074 جنيها، وذلك مع تراجع الطلب على الذهب، حيث يتوقف التداول على الذهب يوم الاحد من كل أسبوع.

وزير الصناعة: تيسير إجراءات حصول المستثمرين على كافة الموافقات والتراخيص الصناعية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استعرض خلاله آليات التنسيق المشترك لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين على كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية.

سعر الدولار اليوم الاثنين 22-8-2022 فى مصر

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين الموافق 22-8-2022، فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.10 للشراء، 19.16جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.12جنيه للشراء، 19.18جنيه للبيع.