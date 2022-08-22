شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من ترميم تمثال الملك تحتمس الثانى بالواجهة الجنوبية للصرح الثامن بمعابد الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي المجلس الأعلى للآثار من أعمال ترميم تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالواجهة الجنوبية للصرح الثامن بمعابد الكرنك.



تمثال الملك تحتمس الثاني قبل أعمال الترميم

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال الترميم تمت بأياد مصرية عن طريق مرممي وأثريي المجلس، موجها لهم الشكر على ما بذلوه من جهد على مدار عام كامل في ترميم التمثال والذي يعد واحدا من أكبر تماثيل الملك تحتمس الثاني حيث يبلغ إرتفاعه حوالي عشرة أمتار ونصف، مضيفا أنه جاري الآن أعمال ترميم لعدد من التماثيل واللوحات الموجودة بمعابد الكرنك.

و أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن التمثال الذي تم ترميمه مصنوع من حجر الكواتزيت وقام بنحته الملك تحتمس الثاني بمحجر الجبل الأحمر وتركه في موقعه بالمحجر إلى أن قام ابنه الملك تحتمس الثالث بإقامته في موقعه الحالي بالواجهة الجنوبية للصرح الثامن بمعابد الكرنك وهو ما تم ذكره على النص التكريسي الموجود على عمود الظهر للتمثال.



أعمال الترميم

ومن جانبه قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا أن فريق العمل من أثريي المنطقة قام بإجراء كافة أعمال التوثيق والتسجيل للتمثال قبل البدء في أعمال ترميمه والتي بدأت في أغسطس 2021.



أثناء أعمال الترميم

وعن أعمال الترميم، أوضح الدكتور عبد الحكيم البدري مدير الترميم بمعابد الكرنك، أنها شملت أعمال التنظيف الميكانيكي لإزالة الأتربة والتكلسات الطينية، وإعادة تركيب وتجميع القطع الموجودة على المصاطب وتثبيتها في أماكنها الأصلية بالتمثال، كما تم حقن الشروخ واستكمال الأجزاء المفقودة بالتمثال باستخدام المون المناسبة طبقا للمواصفات والمقاييس العالمية، فضلا عن أعمال التنظيف الكيميائي لإزالة البقع ومخلفات الطيور والاتساخات.



بعد الترميم