شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة: ميكنة التعاملات بقطاع الاستثمار يقضى على البيروقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة ميكنة التعاملات بقطاع الاستثمار من أجل القضاء على البيروقراطية، موضحا أن الوقت يمثل عنصرا هاما فى هذا المجال وله تكلفة كبيرة على المستثمر.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان، إن المسئولين ومتخذى القرار يبذلون جهدا كبيرا لدعم الاستثمار بقرارات سريعة وواضحة ولكن آليات التنفيذ بين الموظفين مازالت تتسم بالبطء الشديد وهو مالا يتناسب مع الطموح الصناعى والاستثمارى لمصر فى هذه المرحلة .

وأضاف السقطى أن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى بسبب تأخر تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى صدرت من أكثر من 10 لأيام والخاصة بمد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، لافتا إلى أن هناك تأخر أكثر من شهرين فى استلام الأراضى بسبب تأخر صدور القرار وبسبب عدم تطبيقه بشكل سريع.