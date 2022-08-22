شكرا لقرائتكم خبر عن 512 ألف فدان المساحة المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان حتى عام 2020 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام 2020/ 2021.

ومن أهم المؤشرات أنه بلغ إجمالي مســاحة الأراضي المستصلحة 87 ألــــف فــــدان عــام 2020/ 2021 مقابــل 81 ألف فـدان عام 2019/2020 بزيادة بلغـت نســبتهـا 7.5% ويرجــع إلـى زيـادة مســاحة الأراضــي المستصلحة بشـركات القطـــاع الخاص هذا العام.

وبلغـت مساحة شركات القطاع الخاص 84.4 ألف فدان بنسبة 96.8٪ يليها مساحة الإراضى بالجمعيات التعاونية 1.8 ألف فدان بنسبة 2% ثم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة ألف فدان بنسبة 1.2%.

وبلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 140ألف فدان عام 2020/2021 مقابل 115 ألف فدان عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 21.7% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 512 ألف فدان حتى عام 2020/2021، حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 197 الف فدان بنسبة 38% تليها محافظة المنيا بمساحة 168 الف فدان بنسبة 33%، ثم محافظـة الوادى الجـديد بمساحة 92 ألف فدان بنسبة 18% ، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 11%.

وبلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة أغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة 136 فدان عـام 2020/ 2021 مقـابــل 181 فدان عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 24.9 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية.