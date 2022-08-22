شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. ورأس المال يفقد 3.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.271 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10246 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 12636 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4145 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3148 نقطة.