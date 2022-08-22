طارق الملا: لا تهاون فى تحقيق استراتيجية الوزارة للإسراع بمشروعات زيادة الإنتاج

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الجهود والحلول الابتكارية لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية فى ظل الأسعار العالمية الحالية والتزاماً من قطاع البترول بمسئوليته نحو الوفاء باحتياجات الوطن ودعم الاقتصاد القومى، مشدداً على أهمية الإسراع بتنفيذ برامج الإنتاج والتنمية والتواصل والمتابعة المستمرة والالتزام بالتوقيتات المحددة فى هذه الخطط والتعامل السريع مع أى تحديات حال وجودها.

ولفت الملا ،خلال الاجتماع الموسع بحقول خالدة للبترول بالصحراء الغربية لمناقشة خطط عمل عدد من شركات الإنتاج البترولى ، إلى أنه لا تهاون فى تحقيق ثوابت استراتيجية الوزارة الهادفة للإسراع بمشروعات زيادة الإنتاج والتنمية وتأمين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء ، موضحاً أن تواجده بمواقع العمل والإنتاج ومتابعته تنفيذ خطط زيادة الإنتاج ميدانياً مستمر ، وتوفير الدعم الكامل للشركات والعاملين فى تنفيذ خطط زيادة الإنتاج والتغلب على أى عقبات قد تطرأ .

وأشار الوزير إلى الدور الهام لشركاء قطاع البترول الذين يدركون أهمية التعاون مع مصر فى استغلال الفرص المتاحة من خلال المناخ الجاذب للاستثمار الحقيقى بمصر والذى أثبت نجاحات متنوعة فى كافة مناحى المنظومة البترولية خلال الفترة الماضية .

واستمع الملا إلى عرض تفصيلى من رؤساء شركات خالدة للبترول المهندس سعيد عبدالمنعم وعجيبة للبترول المهندس أحمد مصطفى وبترول بلاعيم المهندس خالد موافى وخليج السويس المهندس صلاح عبدالكريم وبدر الدين المهندس خالد منصور والعامة للبترول المهندس نبيل عبدالصادق، حول الموقف الحالى للإنتاج من مناطق عمل هذه الشركات فى الصحراء الغربية وخليج السويس وسيناء ودلتا النيل والبحر المتوسط ، وخططها خلال المتبقى من العام المالى الحالى لزيادة الإنتاج على المدى القصير والمتوسط والطويل .

وحضر الاجتماع الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول و نائبيه للإنتاج المهندس محمد بيضون وللتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ومساعده للسلامة الكيميائي جمال فتحي والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة انبي والمهندس عمرو بدوي رئيس شركة خدمات البترول البحرية والمهندس محمد وسام رئيس الإدارة المركزية لدراسات الغاز بالوزارة والأستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.