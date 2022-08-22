شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقه الدولى برئاسة هشام شرارة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته والتصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من هامبورج على رحلة طائرة الخطوط الجوية الألمانية اشتبه محمد عادل مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر ناصر مأمور الفحص ورامى مروان رئيس القسم فتلاحظ وجود شرائط دواء.

وبالعرض على هشام شرارة مدير الجمرك قام بتكليف محمد مهران مأمور الجمرك ومحمود رفعت رئيس القسم تحت إشراف راضي مجدى مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 34 شريط بكل منها 10 أقراص بإجمالى 340 قرص 200 مليجرام من عقار الترامادول المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الاجراءات القانونيه وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 18 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وقام بالتحريز عمر البارودى وأحمد مسعد بحضور مصطفى جنيدى بالأمن الجمركى.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.