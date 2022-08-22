شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للقطن: خروج ماكينات الغزل والنسيج من ميناء الإسكندرية خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة للغزل والنسيج لـ"الخليج 365" أنه سيتم خروج ماكينات الغزل والنسيج الجديدة، التي وردت عبر ميناء الإسكندرية والخاصة بمصنع غزل 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى خلال يومين وقبل يوم الخميس المقبل.

وأشار مصطفى إلى أنه سيتم نقل الماكينات مباشرة لأرض المصنع الجاهزة لاستقبال ماكينات ريتر السويسرية، الرائدة عالميا في صناعة آلات الغزل والنسيج، حيث تتخصص هذه الماكينات في غزل الكومباكت لمصنع "غزل 4" بعد إعادة بنائه وتأهيله على مساحة 24.6 ألف متر.

وأوضح أن باكورة انتاج المصنع ستكون مطلع العام المقبل، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة استثمارية تتجاوز 23 مليار جنيه، تتضمن تحديث الماكينات المستخدمة بالمصانع والأعمال الإنشائية في نحو 65 موقع وميكنة نظم العمل وتدريب العاملين.

وكانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، تعاقدت على توريد أحدث الآلات والماكينات من كبرى الشركات العالمية فى مجال الغزل والنسيج، وذلك بقيمة نحو 540 مليون يورو.

وسيتوالى وصول ماكينات مصنع "غزل 4" خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، على يتم الانتهاء من تركيب هذه المعدات الحديثة خلال شهر ديسمبر المقبل تمهيدا لتشغيل المصنع مطلع العام المقبل 2023.

ومن المقرر أن يضم مصنع غزل (4) عدد 71808 مردن غزل كومباكت بمتوسط نمرة 70 NE بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.