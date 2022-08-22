شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 22-8-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى بالتعاملات االصباحية اليوم الاثنين الموافق 22-8-2022، فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.10 للشراء، 19.16جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.12جنيه للشراء، 19.18جنيه للبيع.

بينما سجل بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء، 19.18جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.10جنيه للشراء، 19.17جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى19.10 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.15 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.