شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات توقع اتفاقية لإنشاء مسار دولى يربط العراق بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، وشركة أورنج الأردن، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية لإنشاء مسار دولي جديد يربط دولة العراق بأوروبا عبر الأراضي المصرية والأردنية.

يتماشى المسار الجديد (CAB) CAIRO-AMMAN-BAGHDAD System مع استراتيجية الشركتين نحو التوسع في تقديم أحدث خدمات الاتصالات عالية الجودة للمشغلين في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدًا السوق العراقي اعتمادًا على البنية التحية الدولية المتميزة للشركتين عبر الكابلات البحرية المتعددة.

وسيتم دمج شبكات الشركتين لتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة، وذات زمن انتقال منخفض من خلال مسارات متنوعة وعالية المرونة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات في السوق العراقي.

ومن المنتظر أن يدخل نظام CAB الخدمة خلال الربع الثالث من عام 2022، وبمجرد إطلاقه سيكون أكثر مسار متطور سريع يربط العراق بأوروبا اعتمادا على البنية التحتية للمصرية للاتصالات وأورنج الأردن.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: "التعاون مع شركة أورنج الأردن لبناء النظام الجديد، يثري تجربة المستخدمين في العراق من خلال تقديم الخدمات عبر مسار جديد عالي المرونة."

من جانبه، علّق تيري ماريني الرئيس التنفيذي لشركة أورنج الأردن قائلاً: "يمثل المسار الجديد CAB إضافة ثرية لخدمة السوق العراقي. ستتمكن الشركة من خلال تلك الشراكة الاستراتيجية مع المصرية للاتصالات من تلبية الطلب المتزايد على خدمات الانترنت داخل العراق من خلال مسارات جديدة عالية الموثوقية تربط العراق بأوروبا بكل سلاسة."